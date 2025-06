Scegli un bel libro da leggere | è estate! I titoli le trame e i consigli da Amica

L’estate 2025 è alle porte, e quale modo migliore per viverla se non immergendosi in un buon libro? Tra best seller, storie avventurose e romanticismo, c’è un mondo di emozioni pronto a catturare il vostro cuore. Che siate appassionati di memoir, gialli o romance, questi titoli sono i compagni ideali per le vostre vacanze. Pronti a scoprire i nostri consigli e lasciarvi conquistare? Ecco gli oltre 25 libri imperdibili di questa estate!

I libri da leggere in questa estate 2025? Tra i best seller annunciati e i primi in classifica vi consigliamo quelli che ci sono piaciuti di più. In questo tempo di vacanze potete dedicarvi alla lettura di romanzi che parlano di storie avventurose femminili, tra cui quella di Isabel Allende, o di memoir di rockstar, come Joan Baez, o di gialli e spy stories. Non dimenticando per chi si sente in vena di romanticismo, i romance. Ecco gli oltre 25 libri da mettere in valigia suggeriti da Amica per l’estate 2025. A voi sta solo la scelta in base alle vostre esigenze e preferenze: se volete respirare aria di suspence potete puntare su Stephen King, se invece volete rilassarvi concedetevi il romanzo del giapponese Toshikazu Kawaguchi che invita a viaggiare tra passato e presente in atmosfere rarefatte e ovattate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Scegli un bel libro da leggere: è estate! I titoli, le trame e i consigli da Amica

In questa notizia si parla di: estate - amica - scegli - libro

Amica di Giugno è in edicola con l’oroscopo dell’estate (e un doposole in regalo) - Amica di giugno è in edicola con l’orizzonte dell’estate e un doposole in regalo firmato Face D. Prima di immergersi tra libri e relax, scopri le previsioni astrologiche della stagione più calda.

Emozionata, grata e un pochino orgogliosa. Grazie al Dott. Fontana per questo libro dedicato alle "DONNE" prima ancora che alle "Donne per Bisceglie". Una serata molto bella che accende le luci non tanto sulle protagoniste di questo volume celebrativo, ma Vai su Facebook

Oltre 250 libri da leggere per l’estate 2025: le novità consigliate; Le sorelle che ti scegli di Judy Blume. L'Amicizia Eterna: Un Viaggio tra Amore e Nostalgia. Recensione di Alessandria today.

Amica di Luglio è in edicola con la maxi bag dell’estate - Un numero per viaggiare attraverso le destinazioni dell'estate: che siano le tendenze o i luoghi di vacanza. Secondo msn.com

Amica Giungo in edicola con gadget beauty e oroscopo | Amica - Dal 25 maggio, Amica torna in edicola con il numero di Giugno e un gadget che vi accompagnerà tutta l’estate. Da amica.it