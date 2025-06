Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati | marca lotto e motivo

Attenzione ai consumatori: un nuovo richiamo alimentare interessa alcuni prodotti dolciari delle principali catene italiane come Coop, Decò, Esselunga e Bennet. Questo provvedimento, motivato da potenziali rischi per la salute, coinvolge un articolo molto apprezzato e diffuso nelle nostre dispense. Per garantire la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia, è importante conoscere i dettagli del richiamo e agire di conseguenza. Leggi tutto per scoprire se il prodotto che hai acquistato è coinvolto.

Un nuovo richiamo alimentare è stato emesso da alcuni dei principali supermercati italiani, tra cui Coop, Decò, Esselunga e Bennet. Questo avviso riguarda un prodotto dolciario molto popolare, ampiamente distribuito nei negozi della grande distribuzione. Le informazioni riguardanti il richiamo sono state divulgate attraverso avvisi ufficiali disponibili sia nei punti vendita fisici che online, sui portali dedicati ai richiami alimentari. Il motivo del richiamo. Secondo le informazioni contenute nei documenti di richiamo, la ragione di questa azione precauzionale è un'irregolarità nell'etichettatura del prodotto: manca infatti la lista degli ingredienti in italiano.

