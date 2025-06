Scarlato | Beukema più adatto al tipo di difesa di Conte

Gennaro Scarlato, ex calciatore e ora allenatore del Napoli, si distingue per le sue analisi precise e appassionate. Durante un’intervista a 1 Station Radio, ha sottolineato come Beukema sia più adatto alle esigenze difensive della squadra rispetto a Scalvini, grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche. La sua preferenza mette in evidenza l'importanza di scegliere i profili giusti per costruire una difesa solida e all’altezza delle ambizioni partenopee.

Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a  1 Station Radio  nel programma ‘1 Football Club’. Il tecnico ha sempre ritenuto Beukema preferibile a Scalvini. Lo ha ribadito nell’intervista alla radio. Scarlato preferisce Beukema. Così il tecnico:  “ Beukema ha caratteristiche tecniche che si adattano di più al tipo di difesa che, secondo me, vuole costruire il Napoli. È più fisico, ha un maggiore senso della posizione. Scalvini può anche fare il centrale in una difesa a tre, ma ha un modo di correre e una marcatura più adatta all’uomo. Lo vedo meno adatto alla linea difensiva del Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Scarlato: “Beukema più adatto al tipo di difesa di Conte”

