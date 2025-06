Scappa dai carabinieri investe una donna abbandona l' auto e si dilegua a piedi

Una fuga rocambolesca scuote le strade di Genova: un uomo, inseguito dai carabinieri, investe una scooterista, abbandona l’auto e si dilegua a piedi, lasciando dietro di sé un coinvolgente inseguimento urbano. La scena, attraversata da colpi di scena, termina con uno schianto spettacolare. Fortunatamente, la donna coinvolta non ha riportato ferite gravi, ma l’evento suscita preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza nelle nostre città.

Inseguimento per le vie del centro di Genova con schianto finale dell'automobilista in fuga, che ha travolto una donna in scooter e abbattuto paletti di delimitazione del marciapiede e un cartello stradale. Per fortuna l'incolpevole scooterista non è grave. Lo schianto è avvenuto poco prima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it