Scambio politico-mafioso a Scafati la Procura Antimafia fa ricorso in Appello

L’ombra di un inquietante scambio politico-mafioso aleggia su Scafati, dove la Procura antimafia di Salerno ha deciso di fare appello dopo le recenti assoluzioni nel processo “Sarastra”. La vicenda, che coinvolge figure di rilievo come il sindaco Pasquale Aliberti, apre nuove questioni sulla presenza e l'influenza della criminalità organizzata nel tessuto politico locale. La lotta contro questa insidiosa alleanza è più che mai aperta e determinata.

La Procura Antimafia di Salerno ha depositato il ricorso in Appello per il processo bis denominato “Sarastra”, relativo al presunto patto politico-mafioso a Scafati, per il quale a novembre scorso erano arrivate diverse assoluzioni (tra cui quella per il sindaco Pasquale Aliberti). . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: politico - mafioso - scafati - procura

