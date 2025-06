Sbatti i mostri in prima pagina

Sbatti i mostri in prima pagina e lasci che le immagini e le parole facciano il resto. Nel 1972, i movimenti studenteschi infuocavano il mondo, dai campus californiani alle strade europee, portando con sé un vento di rivoluzione che ancora aleggiava. Il cinema, testimone e protagonista di quel fermento, iniziò a catturare la furia di quegli anni. Proprio in quell’anno, il regista Marco Bellocchio...

Nel 1972 i fuochi accesi dai vari movimenti studenteschi venuti clamorosamente allo scoperto, divampavano ancora. Dai campus universitari della California dove erano stati accesi a metà degli anni ’60, dilagarono in tutta Europa. Sul finire degli anni ’60, continuavano a bruciare, seppure con vigore attenuato. Il cinema cominciò a cavalcare quella tigre in tutti i modi possibili e credibili. Proprio in quell’anno, il regista Marco Bellocchio girò il film Sbatti il mostro in prima pagina. Questo uno striminzito trailer. Il direttore del quotidiano intorno a cui è imbastita la trama della fiction cinematografica aveva un nome di fantasia, mentre le notizie che costituivano buona parte del contenuto di quel giornale viravano solo in parte verso la realtá. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sbatti - mostri - prima - pagina

Sbatti i mostri in prima pagina; Sbatti il mostro in prima pagina torna nelle sale; Sbatti il mostro in prima pagina - Recensione: protagonisti, non osservatori.

Sbatti il mostro in prima pagina: recensione del film - Cinematographe.it - Sbatti il mostro in prima pagina è un film del 1972, l’anno del successo alle elezioni politiche dell’estrema destra di Giorgio Almirante e del MSI (Movimento Sociale Italiano). Si legge su cinematographe.it

'Sbatti il mostro in prima pagina' apre Venezia Classici - Sarà "Sbatti il mostro in prima pagina" di Marco Bellocchio (1972) con Gian Maria Volontè, il primo appuntamento della sesta edizione di Classici fuori Mostra, il festival del cinema restaurato ... Lo riporta ansa.it