Sbatte a terra bimbo in aeroporto e lo manda in coma | perché l’ha fatto Confessione shock

Un episodio di inaudita violenza scuote l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, dove un bambino di soli 18 mesi è stato brutalmente aggredito, lasciandolo in coma. Vladimir Vitikov, cittadino bielorusso di 31 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Un gesto che ha suscitato choc e indignazione, mentre le indagini continuano a fare luce su un dramma che ha sconvolto l’intera comunità. Attualmente, Vitikov rimarrà...

Un episodio di inaudita violenza ha scosso l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca lo scorso 23 giugno, quando un bambino di soli 18 mesi è stato brutalmente aggredito, subendo gravissime lesioni. Vladimir Vitikov, un cittadino bielorusso di 31 anni, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di tentato omicidio di minore, un crimine che, secondo il codice penale russo, potrebbe costargli fino a 15 anni di reclusione. Attualmente, Vitikov rimarrà in custodia cautelare per due mesi in attesa del processo. La dinamica dell’aggressione e le gravi conseguenze per il bambino. Le indagini hanno ricostruito un quadro agghiacciante degli eventi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sbatte a terra bimbo in aeroporto e lo manda in coma: perché l’ha fatto. Confessione shock

