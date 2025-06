Sbatte a terra bimbo in aeroporto e lo manda in coma la famiglia | Drogato voleva lanciare la valigia

Un gesto sconvolgente scuote l’aeroporto di Mosca: Vladimir Vitikov, 31 anni, ha causato gravi lesioni a un bambino di 18 mesi, mandandolo in coma dopo averlo sbattuto al suolo. L’uomo, sotto l’effetto di droga e ubriaco, ha tentato di giustificarsi con un silenzio inquietante, lasciando la famiglia e il pubblico senza parole. Una tragedia che solleva domande sulla sicurezza e sul controllo delle sostanze. Continua a leggere.

Vladimir Vitikov, 31enne bielorusso, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver causato lesioni gravissime al bimbo di 18 mesi all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Non ha saputo dare una spiegazione al brutale gesto affermando che era ubriaco e sotto l'effetto di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

