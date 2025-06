Sbarcano Bezos e Sanchez La coppia bandisce i regali E dona 3 milioni a Venezia

In un gesto sorprendente che scuote le aspettative, Jeff Bezos e Lauren Sanchez annunciano di non ricevere regali di nozze, ma di donare ben 3 milioni di euro a Venezia. Un atto generoso che va oltre il celebre mondo del capitalismo, dimostrando come anche le fortune piĂą grandi possano essere usate per fare del bene. Questa decisione ribadisce il potere delle azioni concrete nel plasmare un futuro migliore.

Venezia, 26 giugno 2025 – Se alla fine le nozze di Jeff Bezos con Lauren Sanchez arriveranno a costare 30 milioni di euro, potrĂ trasalire anche chi adora il capitalismo spinto. Il conto impressionante, però, va messo nella prospettiva giusta, anche per dare al personaggio il peso che merita. Il signor Amazon, ricorda Forbes, è la terza persona piĂą ricca al mondo e il suo patrimonio vale circa 230 miliardi di dollari. Ne guadagna 321 milioni al giorno, 13,4 milioni all’ora, 3.715 al secondo. Fatti due calcoli, il matrimonio gli costerĂ lo 0,013 del capitale. Un po’ come se un italiano medio spendesse per dire sì 24 euro (una birra e una pizza) visto che l’Istat stima nel 2023 una ricchezza pro capite di 191mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sbarcano Bezos e Sanchez La coppia bandisce i regali E dona 3 milioni a Venezia

