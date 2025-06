Sbarca a Rimini il più importante Congresso europeo sullo Sport Previsti oltre 4mila partecipanti

Sbarca a Rimini il più importante congresso europeo sullo sport, con oltre 4.000 partecipanti attesi. Frutto della collaborazione tra le Università di Bologna e Padova, questa manifestazione, tornata in Italia dopo 26 anni, si propone come un crocevia di innovazione e conoscenza, ispirato dal tema “Sport Science from Renaissance to the Millennial Era”. Preparati a scoprire le ultime tendenze in allenamento, nutrizione e attività motorie che stanno rivoluzionando il mondo dello sport.

Grazie alla collaborazione tra Università di Bologna e Università di Padova, torna in Italia, dopo 26 anni, la manifestazione sul tema ispiratore “Sport Science from Renaissance to the Millennial Era”, con eventi pre-congresso dal 30 giugno. Allenamento sportivo, nutrizione, attività motorie per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: congresso - sport - sbarca - rimini

Gestione del dolore nello sport: grande successo per il congresso al Benito Stirpe - Il successo del secondo congresso "Strategie integrate per la gestione del dolore muscolo-scheletrico e fasciale nello sportivo" al Benito Stirpe conferma l'importanza di approcci innovativi e multidisciplinari per migliorare il benessere degli atleti.

Sbarca a Rimini il più importante Congresso europeo sullo Sport. Previsti oltre 4mila partecipanti; Rimini ospita un importante convegno europeo sull'ambiente. È la prima volta che si tiene in area Mediterranea; Attese circa 22mila fedeli a Rimini per il congresso dei Testimoni di Geova.

Giorgia Meloni sbarca a Rimini per il congresso della Cgil - Rimini, 10 marzo 2023 – Rimini torna al centro della politica italiana con il congresso nazionale della Cgil. Scrive ilrestodelcarlino.it

Meloni al Congresso Cgil di Rimini oggi: striscioni e peluche contro la premier - La Stampa - Live Congresso Cgil a Rimini, Meloni tira dritto su salario minimo e reddito. Come scrive lastampa.it