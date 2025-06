Savona Juventus messaggio di Tudor per il difensore | Deve mettere su un po’ di chili per fronteggiare alcune situazioni Lui ha dei valori che si stanno un po’ smarrendo

Il tecnico Tudor ha condiviso un messaggio importante per il difensore della Juventus, sottolineando la necessità di mettere su qualche chilo per affrontare al meglio le sfide future. Con un occhio attento alle sue condizioni, Tudor ha evidenziato quanto sia fondamentale mantenere valori ottimali per garantire prestazioni ai massimi livelli. Scopriamo insieme come il mister intende supportare il giocatore in questo percorso di crescita e recupero.

Savona Juventus, messaggio di Tudor per il difensore: le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia del Manchester City. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Manchester City, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le sue parole in particolare su Savona. SAVONA – « Savona nella posizione in cui l’ho schierato sta facendo bene. Deve mettere su un po’ di chili e forza per fronteggiare alcune situazioni, ci stiamo lavorando, ma oltre questo ci sono tantissime cose positive. Si applica, è professionale, ha grande intelligenza calcistica, sa capire cosa succede in campo, ha una velocità importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Savona Juventus, messaggio di Tudor per il difensore: «Deve mettere su un po’ di chili per fronteggiare alcune situazioni. Lui ha dei valori che si stanno un po’ smarrendo»

In questa notizia si parla di: tudor - juventus - messaggio - difensore

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Translate postDaniele Rugani e un futuro lontano da Torino? Il difensore è nel mirino del Sassuolo! Un destino simile a Kostic, visto il poco spazio con Tudor. #rugani #Calciomercato #Juventusnews24 #Sassuolo #SerieA #Tudor #danielerugani #juve Vai su X

#Juventus, #Tudor fa un nome per la difesa. Piace anche a #Comolli e #Chiellini.. https://bitly.cx/hQg2d Vai su Facebook

Savona Juventus, il messaggio di Tudor per il difensore; Juventus, Kelly riscrive il futuro? Le parole di Tudor e la posizione del club; Compleanno Tudor, la Juve lo celebra: il messaggio dei bianconeri.

Kelly guarda già avanti e scrive ai tifosi: il difensore inglese esulta così dopo Juve Wydad. Il messaggio che scatena i sostenitori bianconeri – FOTO - Kelly guarda già avanti e scrive ai tifosi: esulta così sui social dopo la vittoria contro il Wydad Casablanca. Si legge su juventusnews24.com

Juventus, Kelly riscrive il futuro? Le parole di Tudor e la posizione del club - Nella partita della Juventus contro l’Al Ain, Lloyd Kelly è il calciatore che più. Secondo ilbianconero.com