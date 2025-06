Savona 27enne ferito a coltellate in Darsena È grave

Una notte segnata da violenza a Savona, dove un ragazzo di 27 anni è stato brutalmente ferito con due coltellate in Darsena. L'aggressione ha lasciato la vittima in condizioni gravi e ora è ricoverata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La tranquilla cittadina si interroga sugli eventi che hanno portato a questa drammatica vicenda.

