Savignano un sudario bianco sulla facciata del Comune per rompere il silenzio sulla Palestina

Savignano sceglie di alzare la voce contro le atrocità in Palestina, stringendo un sudario bianco sulla facciata del municipio come simbolo di solidarietà e denuncia. Durante l’ultima seduta del 11 giugno, il consiglio comunale ha approvato la mozione proposta dalla consigliera Luciana Nembrotte, "Rompere il silenzio di fronte alle atrocità in Palestina". Con questo atto, il consiglio comunale si impegna a sostenere i diritti umani e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tragica realtà.

Nel corso dell’ultima seduta di mercoledì 11 giugno, il consiglio comunale di Savignano sul Rubicone ha approvato la mozione proposta dalla consigliera Luciana Nembrotte dal titolo "Rompere il silenzio di fronte alle atrocità in Palestina". Con questo atto, il consiglio Comunale ha impegnato il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: savignano - rompere - silenzio - palestina

Savignano, un sudario bianco sulla facciata del Comune per rompere il silenzio sulla Palestina; Savignano sul Rubicone, un sudario bianco sul Comune: «Rompere il silenzio sulle atrocità in Palestina; Rimini, il 28 giugno arriva il Polaretti Road Tour: ghiaccioli e sorrisi sulla spiaggia con oltre 1,5 milioni di contatti previsti.

"Rompiamo il silenzio": attivisti pro Palestina dello spettacolo occupano l’ingresso del Maxxi - Il grande ingresso del Museo Maxxi è stato occupato: attivisti e attiviste del mondo dello spettacolo e della cultura hanno srotolato un’enorme bandiera palestinese, calata dal primo piano ... Lo riporta roma.repubblica.it

A Napoli “La musica contro il silenzio”: contro l'apartheid e il genocidio in Palestina - MSN - La musica si fa voce, le note si fanno parole, gli strumenti si fanno armi di vicinanza e di denuncia. Riporta msn.com