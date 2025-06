Savignano messa in sicurezza del ponte sulla provinciale 11 | 350mila euro di lavori

A Savignano sul Rubicone, la sicurezza stradale si potenzia con un investimento di 350mila euro per il ponte sulla Provinciale 11. I lavori di manutenzione straordinaria, affidati alla Costruzioni Guerrera S.r.l. lo scorso 13 maggio, mirano a garantire stabilità e sicurezza a residenti e viaggiatori. Un intervento fondamentale che sottolinea l’impegno delle autorità locali nel preservare l’integrità delle infrastrutture. La ripresa dei lavori rassicura la comunità e promuove uno sviluppo sostenibile del territorio.

Sono in corso di realizzazione i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sulla strada provinciale “Sogliano” al Km 0+973 a Savignano sul Rubicone. I lavori, del valore contrattuale di 355mila euro, sono stati affidati il 13 maggio scorso alla Costruzioni Guerrera S.r.l. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

