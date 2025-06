sarsina scavi ripartiti convegno e visita il 6 luglio

Dopo una sospensione dovuta alle intense piogge, gli scavi nel settore del Grande Capitolium di Sarsina sono ripartiti lo scorso 16 giugno, segnando l’ultima fase delle indagini archeologiche. La cooperativa In Terras, sotto la supervisione della Soprintendenza, si appresta a svelare nuovi tesori e dettagli affascinanti di questa storica area. Il 6 luglio, un convegno e una visita guidata offriranno al pubblico l’opportunità di scoprire i progressi e i segreti di questo straordinario sito.

