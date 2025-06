Saronno ecco la nuova giunta comunale assessori e deleghe

A Saronno, l’entusiasmo e il cambiamento sono già palpabili: la nuova sindaca Ilaria Pagani ha svelato questa mattina la sua squadra di assessori, scegliendo un modo originale e diretto per condividere con cittadini e dipendenti le future sfide amministrative. Un segnale di trasparenza e vicinanza che apre ufficialmente un nuovo capitolo per la città, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro più brillante. Il primo consiglio è alle porte, e l’attesa cresce...

La nuova sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, ha presentato questa mattina la nuova giunta comunale. Ha scelto di farlo in maniera inusuale, nell’atrio del municipio, davanti a dipendenti comunali e cittadini intervenuti per conoscere i componenti della squadra che l’accompagnerà nei prossimi 5 anni di mandato amministrativo. Lunedì prossimo è in programma il primo consiglio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net