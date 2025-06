Sardegna | sparito nel nulla dopo aver preso l’aereo atterrato a Parma

Un mistero avvolge la Sardegna: Mauro Mantega, 40 anni, è scomparso nel nulla dopo aver atterrato a Parma. Dopo aver lasciato un messaggio alla madre per visitare Bologna, le sue tracce si sono improvvisamente perse. Cosa è successo da quel momento? La sua scomparsa solleva molte domande e preoccupa tutta la comunità. Restate con noi per scoprirne di più e aiutarci a fare luce su questa vicenda inquietante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mauro Mantega, 40 anni, dallo scorso giovedì sembra essere sparito nel nulla: nell’ultimo messaggio inviato alla mamma diceva di voler visitare Bologna. Da quel momento però si sono perse le sue tracce.. Lo scorso mercoledì si è imbarcato all’aeroporto di Elmas, su un volo diretto e atterato a Parma. Poi da giovedì mattina Mauro Mantega, 40 anni, residente a Cagliari, è sparito nel nulla. Da quel momento in poi infatti il suo cellulare risulta spento. A dare l’allarme sono stati i familiari che hanno anche contattato la trasmissione “ Chi l’ha visto ”. Ma – almeno per ora – di Mauro ancora nessuna traccia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sardegna: sparito nel nulla dopo aver preso l’aereo atterrato a Parma

In questa notizia si parla di: sparito - sardegna - aver - preso

Sparito da #Napoli: Dov’è andato Giuseppe? Il 17 maggio si è allontanato in circostanze allarmanti, ripreso dalle telecamere. Verso le 13:30 è uscito a piedi e senza telefono, dirigendosi verso la stazione della circumvesuviana “Madonnelle”, ma poi non è entr Vai su Facebook

Volpe 132, l'ultimo mistero sull'elicottero sparito in Sardegna; “Giacomo e Michael potrebbero essere prigionieri di una setta”. Scomparsi in Sardegna, ci sono collegamenti?; Scomparso in Sardegna: un anno senza tracce del 25enne Michael Frison.

Bergamo, era sparito da 22 mesi: il latitante dei boschi preso a casa della madre - MSN - Bergamo, era sparito da 22 mesi: il latitante dei boschi preso a casa della madre. Si legge su msn.com

Selargius, guida a 34 anni senza aver mai preso la patente e ha un tirapugni in tasca - A 34 anni alla guida di una moto senza aver mai preso la patente e con un tirapugni in metallo nella tasca dei pantaloni. Lo riporta unionesarda.it