Sardegna 1,4 milioni per il trasporto degli studenti con disabilità | la Regione anticipa i fondi a giugno per garantire il servizio dal primo giorno di scuola 2025 26

In un'Italia spesso alle prese con incertezze e ritardi nei trasporti per gli studenti con disabilità, la Sardegna si distingue offrendo una svolta concreta. Con 14 milioni di euro, la regione anticipa i fondi già a giugno, assicurando un avvio scolastico senza ostacoli nel 2025/26. Una decisione che dimostra come l'impegno possa fare la differenza, garantendo diritto all'istruzione e inclusione fin dal primo giorno.

Mentre in tutta Italia le famiglie con figli con disabilità vivono ogni anno l'incubo dell'incertezza sui trasporti scolastici, la Sardegna decide di rompere il circolo vizioso dei ritardi e delle emergenze dell'ultimo minuto.

