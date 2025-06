Sarà l’anno zero dopo Inteatro | Ma senza tradire quelle radici

PolverigiFest segna l’inizio di una nuova era, mantenendo vivo lo spirito di Inteatro Festival senza dimenticare le sue radici profonde. Un’innovazione che nasce dall’esperienza passata, pronta a scrivere un capitolo tutto suo nel cuore della cultura locale. Con entusiasmo e rispetto per il passato, questa rassegna promette di portare nuova linfa, unendo tradizione e innovazione in un evento unico nel suo genere, pronto a sorprendere e coinvolgere il pubblico.

A Polverigi finisce una storia, quella di "Inteatro Festival", e ne inizia un’altra. Il suo nome è " PolverigiFest ". Una novità, ma con le radici ben piantate in ciò che è stato, e non solo perché la rassegna è promossa dal Comune e da un’associazione che si chiama Inteatro. Il presidente Cristiano Lassandari parla di "anno zero di una cosa nuova che sta dentro un’altra cosa che prosegue", sottolineando che "PolverigiFest continua ad affidarsi a Marche Teatro, che produce e realizza gli eventi". Anche il sindaco Daniele Carnevali usa l’espressione "anno zero", aggiungendo però che "c’è già uno sguardo verso il futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sarà l’anno zero dopo "Inteatro": "Ma senza tradire quelle radici"

In questa notizia si parla di: anno - inteatro - zero - radici

Polverigi Fest si presenta: sarà un anno zero tra teatro, danza, musica e circo a Villa Nappi e Teatro della Luna dal 9 al 19 luglio con 16 compagnie italiane / programma dettagliato e video - Polverigi Fest si presenta: sarà un anno zero tra teatro,; Haroun Fall: dagli studi in teatro a Netflix con Zero; Blog | Alla ricerca delle mie radici nello studio di nonno Franco. Conversazione con Paola Albini.

Sarà l’anno zero dopo "Inteatro": "Ma senza tradire quelle radici" - Una novità, ma con le radici ben piantate in ciò che è stato, e non solo perché la ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

L’Anno delle Radici. Il territorio e i legami con le comunità estere - la Nazione - Il territorio e i legami con le comunità estere Un programma di eventi che coinvolge i Comuni di San Romano, . Segnala lanazione.it