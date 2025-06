Sanzioni alla Russia ma non a Israele | Sanchez contro il doppio standard dell’Ue

Nel panorama internazionale, le scelte politiche e le dichiarazioni di Pedro Sánchez alimentano il dibattito sul doppio standard dell’UE: sanzioni alla Russia sì, ma omissioni su Israele. Mentre la Spagna naviga tra crisi interne e pressioni esterne, Sánchez si fa portavoce di posizioni che riflettono un’Europa ancora divisa e incerta. Un tema che, più che mai, mette in discussione coerenza e imparzialità nelle decisioni comunitarie.

Ne ha per tutti, Pedro Sanchez, che anche in una fase critica per il futuro del suo governo in Spagna tra accuse di corruzione e pressioni politiche non manca di far sentire la sua voce nell’ agenda internazionale. Dopo aver dichiarato che Madrid non intende arrivare al 5% del rapporto tra spese militari e Pil al summit Nato il presidente del governo spagnolo, arrivando al Consiglio Europeo di Bruxelles, ha chiesto la totale sospensione dell’Accordo di Associazione con Israele per i massacri a Gaza e le violenze dei coloni in Cisgiordania. Il paragone diretto è tra Israele, che attacca con forza la Palestina, e la Russia che ha invaso l’Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sanzioni alla Russia ma non a Israele: Sanchez contro il “doppio standard” dell’Ue

