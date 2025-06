Santa Lucia di Serino accoglie l’estate con il Children’s Summer Party

Santa Lucia di Serino dà il benvenuto all’estate con il vibrante Children’s Summer Party, un’occasione speciale per sorrisi, giochi e divertimento in famiglia. Con il sostegno della BCC Capaccio Paestum Serino, l’Amministrazione Comunale ha creato un evento pensato per regalare un raggio di sole a ogni bambino. Non perdere questa giornata di allegria e spensieratezza: l’appuntamento è venerdì 27 giugno, pronti a vivere un’estate indimenticabile!

Un raggio di sole per ogni bambino: con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Serino, con il supporto della BCC Capaccio Paestum Serino, ha organizzato il “Children’s Summer Party”, un evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie. L’appuntamento è per venerdì 27 giugno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: serino - santa - lucia - children

Santa Lucia di Serino, ritorna la Sagra della Scarola - Santa Lucia di Serino torna con la XXVI Sagra della Scarola, un evento imperdibile della tradizione irpina.

Children’s Summer Party a Santa Lucia di Serino; Nuovo piano scuola raffica di accorpamenti tanti i dirigenti in meno.

I Moscati di Santa Lucia di Serino, a Benevento a confronto sullo studio di De Biase - Si fa ricostruzione attenta dei "Moscati di Santa Lucia di Serino" il volume di Ottaviano De Biase, Delta 3 edizioni, frutto dei lunghi anni di studio dedicati alla famiglia del santo. Si legge su corriereirpinia.it

Atripalda, Bacoli e Santa Lucia di Serino fanno squadra per la valorizzazione e promozione turistica dei territori - Atripalda, Bacoli e Santa Lucia di Serino fanno squadra per la valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico. Si legge su atripaldanews.it