Sansal rischia di finire i suoi giorni in nove metri quadrati nella Papillon algerina

In un mondo dove le parole possono essere più potenti delle armi, Boualem Sansal si trova al centro di un mare in tempesta. La sua partecipazione a un festival letterario a Gerusalemme lo ha trasformato in un bersaglio, tra accuse di tradimento e sospetti infiniti. La libertà di scrivere e di viaggiare rischia di essere inghiottita da un sistema che punisce il pensiero libero. Fino a quando, e a quale prezzo, potrà Sansal continuare a parlare?

“Perché sei andato in Israele?”, ha chiesto il giudice algerino a Boualem Sansal, come se si trattasse di un crimine. “Sono uno scrittore ed era una fiera del libro”, ha ribattuto Sansal. Il riferimento è alla sua scandalosa partecipazione nel 2012 al festival della letteratura di Gerusalemme, quando il romanziere divenne “l’amico dei sionisti”, il “traditore” e il “venduto”, perdendo un premio importante degli ambasciatori arabi e guadagnandosi un posto nella lista nera di Hamas. “Perché non scrivi di qualcos’altro?”, ha continuato il giudice, facendo sembrare l’udienza più una barzelletta. “Non ha il diritto di giudicare i miei libri”, la replica dell’autore di “2084” e di “Vivere” (Neri Pozza). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sansal rischia di finire i suoi giorni in nove metri quadrati nella Papillon algerina

