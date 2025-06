Sanità nuova frontiera dell’anatomia | gemello digitale dei corpi donati alla scienza

Siamo il centro di anatomia all'avanguardia in Italia, grazie alla nuova tomografia Incisive di Philips, prima nel suo genere nel nostro Paese. Questa tecnologia rivoluzionaria ci permette di creare un gemello digitale dei corpi donati alla scienza, aprendo nuove frontiere nella ricerca e nella formazione medica. Con questa innovazione, il Centro di Anatomia dell’Università di Bologna si conferma protagonista di una sfida epocale: trasformare la conoscenza umana in un alleato ancora più potente per la medicina di precisione.

Una tac di ultima generazione è stata installata al Centro di anatomia dell’Università di Bologna. E’ la prima in Italia a essere utilizzata per la ricerca e la formazione dei medici sull’anatomia umana. L’apparecchio, una nuova TC Philips Incisive acquistata grazie a fondi Pnrr, scansionerà i corpi donati alla scienza per raccogliere informazioni e fornire nuovi strumenti e conoscenze alla medicina di precisione. “Siamo il centro di riferimento nazionale per la donazione del corpo alla scienza. A Bologna, quindi, riceviamo i corpi, che vengono donati con un grande gesto di generosità. Questi corpi possono essere scansionati: creiamo un gemello digitale per ogni salma che riceviamo e possiamo ricostruire modelli, sia stampati in 3D, sia virtuali, per mettere a punto tecnologie per la navigazione chirurgica, sviluppare protesi personalizzate per i pazienti, testare e sviluppare tecnologie o competenze in campo medico”, spiega Stefano Ratti, docente di Anatomia dell ‘Alma Mater e promotore del progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it