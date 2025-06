Sanità la Uil Cesena | 118 l' Ausl vuole riacquisire la totale gestione diretta dei mezzi di soccorso

Il futuro dei servizi di emergenza a Cesena si prospetta più centrale che mai, con l'AUSL intenzionata a riprendere il controllo completo sui mezzi di soccorso. Durante l'incontro sindacale di mercoledì 25 giugno, il direttore generale ha sottolineato l'obiettivo di internalizzare anche questa importante funzione, garantendo una risposta più rapida ed efficiente per i cittadini. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà, rafforzando il sistema di emergenza locale.

"Durante l'incontro sindacale di mercoledì, 25 giugno, il direttore generale, in presenza del direttore U.O. Centrale Operativa 118 Romagna, ha dichiarato che l'obiettivo dell'Azienda è quello di tornare ad acquisire la totale gestione diretta dei mezzi di soccorso, internalizzando anche quelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

