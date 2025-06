Sanità la Corte dei Conti bacchetta l' Asp | Performance manageriali basse e costi alti per l' assistenza farmaceutica

Sanit224: la Corte dei Conti bacchetta l’ASP per performance manageriali insufficienti e costi elevati nell’assistenza farmaceutica. Le criticità coinvolgono aree chiave come prevenzione, sostenibilità economico-patrimoniale e outcome, tutte con livelli “molto bassi” e approvazioni di bilancio tardive, spesso dovute al ritardo nelle direttive regionali. È ora di affrontare le cause radicate di inefficienza e promuovere un cambiamento concreto per garantire trasparenza e efficacia nel sistema sanitario.

Performance manageriali nell’Area prevenzione, nell’Area sostenibilità economico-patrimoniale e nell’Area outcome con livelli “molto bassi”, tardiva approvazione dei bilanci di esercizio generata, per lo più, dal ritardo nella predisposizione delle direttive regionali di chiusura del bilancio ma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

