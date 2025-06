Sanità Intelligenza artificiale per ridurre le liste d’attesa e le code al Pronto soccorso

Nel cuore dell’innovazione sanitaria, sanit224 si propone di rivoluzionare la gestione delle emergenze mediche, riducendo liste d’attesa e code al pronto soccorso grazie all’intelligenza artificiale. Manager, medici ed esperti condividono strategie di sanità digitale che promettono un futuro più efficiente e meno stressante per pazienti e operatori. Tuttavia, l’assenza della Liguria, a causa di recenti restrizioni sui viaggi di lavoro, solleva interrogativi sulle sfide e opportunità di questa rivoluzione digitale.

