Sanità di Pesaro in lutto | Stefano Loffreda è morto a 57 anni

Pesaro piange Stefano Loffreda, stimato ex primario dei Pronto Soccorso di Pesaro e Fano, scomparso a soli 57 anni. La sua riservatezza ha nascosto la battaglia contro una grave malattia, lasciando sgomenti amici e colleghi. Figura di grande dedizione e umanitĂ , Stefano lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La comunitĂ si stringe intorno alla famiglia in questo doloroso momento.

Pesaro, 26 giugno 2025 – Stefano Loffreda, ex primario dei Pronto soccorso di Pesaro e Fano, è morto ieri a Milano, dove era ricoverato per un brutto male. Di carattere estremamente riservato, con pochi, al di fuori della famiglia, aveva condiviso questo suo grave problema di salute. Per questo, la notizia della sua morte ha lasciato sotto choc quanti lo conoscevano. Cinquantasette anni compiuti il 13 giugno, sposato e padre di due figli, era noto in cittĂ principalmente per la sua carriera professionale, che l’aveva portato a girare il mondo, ma aveva anche una passione meno conosciuta ai piĂą, che condivideva con il collega e grande amico Giancarlo Titolo, attuale primario del Pronto soccorso: quella della vela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it