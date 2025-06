Sangio, Serafini per ora resta.

Sangiovanni Serafini resta alla guida della Sangiovannese, segnando una svolta nella gestione del club. Con un comunicato ufficiale, il sindaco Valentina Vadi ha annunciato che l’impianto societario continuerà con imprenditori locali, lasciando alle spalle l’interesse del gruppo americano. Una scelta che rafforza il legame con il territorio e promette un futuro più stabile. In pratica, la vecchia dirigenza rimarrà al suo posto – con l’obiettivo di rilanciare con entusiasmo il club nel panorama calcistico toscano.

SAN GIOVANNI Fumata bianca per l’ assetto societario della Sangiovannese. Con un comunicato il sindaco Valentina Vadi ha ufficializzato la decisione di proseguire il percorso calcistico con imprenditori del posto a discapito del gruppo americano che, fino a poco tempo fa, aveva più volte manifestato l’interesse verso la Sangio a fronte di diversi colloqui avuti con i maggiori referenti. In pratica la vecchia dirigenza resterà al suo posto – con Serafini confermato presidente – fino alla primavera prossima, quando l’attuale associazione sportiva dilettantistica si trasformerà in società sportiva dilettantistica divenendo a tutti gli effetti una società di capitali che permetterà , a quel punto, l’ingresso di un noto imprenditore cittadino che dovrebbe rispondere al nome di Martino Neri, attuale main sponsor della società azzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net