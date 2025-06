Sandokan ecco il trailer dell’attesa serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi

Sei pronto a rivivere l’emozione dell’epica avventura di Sandokan? Il trailer ufficiale della serie evento con Can Yaman, Alessandro Preziosi e un cast stellare sta conquistando il pubblico, presentato all’Italian Global Series Festival di Riccione. Una produzione Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, promette di riportarci nel cuore dell’azione e del romanticismo. Non perdere l’atteso debutto su Rai 1: l’avventura sta per ricominciare!

Sandokan, ecco il trailer ufficiale dell’attesa serie evento internazionale con Can Yaman, Alanah Bloor e Alessandro Preziosi presentata all’ Italian Global Series Festival di Riccione e in arrivo su Rai 1. Ecco il trailer ufficiale di Sandokan, l’attesa serie evento internazionale presentata all’ Italian Global Series Festival di Riccione, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sandokan, ecco il trailer dell’attesa serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi

In questa notizia si parla di: sandokan - attesa - serie - ecco il trailer

Can Yaman, cresce l'attesa per Sandokan anche grazie a questi scatti! (FOTO) - L’entusiasmo per Can Yaman nei panni di Sandokan si fa sempre più palpabile, alimentato da scatti esclusivi che catturano l’attore turco nel ruolo iconico della Tigre della Malesia.

Translate postL’attesa è finita: ecco il teaser trailer di #SandokanTheSeries ? la serie evento internazionale con protagonista #CanYaman presentata oggi all'#IGSF2025 E non è finita qui.. stay tuned! #Sandokan #Comingsoon #TvSeries #LuxVide @Fr Vai su X

BOOM! #Sandokan arriva in autunno su Rai1: ecco il trailer della serie evento con #CanYaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e e John Hannah. Che ne pensate? #LuxVide #RaiFiction Vai su Facebook