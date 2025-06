Sanders | Se l' IA è così brava ridurre la settimana lavorativa a quattro giorni

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale ridefinisce il mondo del lavoro, la proposta di Bernie Sanders accende il dibattito: ridurre la settimana lavorativa a quattro giorni potrebbe essere la soluzione per redistribuire il tempo risparmiato alle famiglie. Una sfida che invita a ripensare il nostro rapporto tra tecnologia e qualità della vita. Ma questa idea è davvero il futuro? Scopriamolo insieme.

Negli Stati Uniti da settimane tiene banco la questione IA e lavoro. Il senatore Bernie Sanders lancia la proposta: se l'IA toglie lavoro all'uomo perché il tempo risparmiato non si restituisce alle famiglie?.

