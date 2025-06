Sancta Sanctorum dal 27 giugno al 13 luglio la mostra di Jacopo Dimastrogiovanni alla Cripta di San Jacopo

Dal 27 giugno al 13 luglio, la Cripta di San Jacopo in Acquaviva ospita "Sancta Sanctorum", una straordinaria mostra di Jacopo Dimastrogiovanni. Un viaggio tra arte e spiritualità che saprà emozionare e coinvolgere ogni visitatore. L'inaugurazione, venerdì 27 giugno alle 21, sarà un'occasione unica per scoprire le opere dell'artista, alla presenza di figure importanti come l'Assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, e molto altro ancora. Non perdere questa esperienza immersiva e suggestiva!

Dal 27 giugno al 13 luglio si terrĂ alla Cripta di San Jacopo in Acquaviva la mostra di Jacopo Dimastrogiovanni al titolo "Sancta Sanctorum". L'inaugurazione della mostra si terrĂ venerdì 27 giugno alle 21 alla presenza dell'Assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli

"Sancta Sanctorum", dal 27 giugno al 13 luglio la mostra di Jacopo Dimastrogiovanni alla Cripta di San Jacopo

