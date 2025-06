Sancho-Napoli colpo di scena improvviso | la scelta sembra definitiva

Il calciomercato italiano si infiamma con un colpo di scena improvviso: il Napoli, fresco campione, non si accontenta e fa sognare i tifosi. Dopo il trionfo del quarto Scudetto, i partenopei accelerano per rafforzarsi ulteriormente, sorprendendo tutti con l’ingaggio di Kevin De Bruyne. Con Antonio Conte e il DS Giovanni sulla cresta dell’onda, la strategia azzurra promette di rivoluzionare ancora una volta la Serie A. Resta da scoprire quale sarà il prossimo passo di questa avvincente strategia.

Ennesimo annuncio sulla trattativa che sta infiammando il calciomercato italiano: la decisione degli azzurri Dopo il trionfo del quarto Scudetto, il Napoli ha deciso di non accontentarsi. Il club partenopeo ha messo subito il piede sull'acceleratore, lanciandosi in un mercato estivo giĂ bollente. L'arrivo di Kevin De Bruyne ne è la dimostrazione: una mossa che cambia la percezione della squadra. Insieme ad Antonio Conte, il DS azzurro Giovanni Manna sta costruendo una rosa plasmata su misura per l'idea dell'allenatore. Eppure, in questa corsa senza freni, c'è un nome che il Napoli sembra voler lasciare per strada: Jadon Sancho.