Sancho Juventus Luca Marchetti conferma | Potrebbe essere la giornata decisiva! Novità sul futuro dell’esterno inglese

Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Jadon Sancho, l’esterno inglese del Manchester United al centro di un vortice di rumors e strategie di mercato. Luca Marchetti, esperto di mercato, svela che la Juventus potrebbe fare il grande salto, superando il Napoli e portando a termine un colpo sfidante. La giornata di oggi promette grandi novità: restate con noi per scoprire come si evolverà questa emozionante trattativa.

Sancho Juventus, Marchetti: «Possibile giornata decisiva!». La rivelazione sul futuro dell’esterno inglese del Manchester United. Su TMW, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto anche su Sancho. Sono ore caldissime per il calciomercato Juve. SANCHO – « La Juventus prepara il sorpasso su Sancho. Dopo settimane di pressing del Napoli, che recentemente ha mollato la presa (e poi vi diciamo perché) i bianconeri sono tornati forti sull’esterno del Manchester United: primo contatto tra le due società, nelle prossime ore potrebbe esserci la giornata decisiva. In programma anche un colloquio diretto tra il giocatore e i dirigenti della Juve per valutare la fattibilità dell’operazione, soprattutto sul piano dell’ingaggio ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, Luca Marchetti conferma: «Potrebbe essere la giornata decisiva!». Novità sul futuro dell’esterno inglese

Il futuro di Jadon Sancho continua a essere al centro delle attenzioni di mercato, con la Juventus pronta a riconsiderare la sua strategia.

