Sancho Juve Sky c’è la volontà di accelerare! I bianconeri sono in vantaggio | nuovo contatto con l’inglese in giornata Cosa è successo

La Juventus accelera sul fronte calciomercato con l'obiettivo di assicurarsi Jadon Sancho del Manchester United. Dopo un nuovo contatto telefonico, i bianconeri sembrano in vantaggio, cercando di chiudere l'accordo già nelle prossime ore. La volontà della società è chiara: rafforzare la rosa e puntare al successo.

Sancho Juve (Sky), c'è la volontà di accelerare per chiudere l'affare: tutti gli ultimi aggiornamenti. Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare le mosse del calciomercato Juve in entrata, soffermandosi su Sancho del Manchester United con cui c'è stato un nuovo contatto. PAROLE – « Non possiamo definire un testa a testa tra Juve e Napoli per Sancho. Negli ultimi giorni i partenopei si sono concentrati più su altri profili e la Juve sta andando avanti. C'è stato un nuovo contatto per capire la volontà del giocatore e le sue richieste economiche. C'è anche la volontà di accelerare e in questo momento si trova in vantaggio».