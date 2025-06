Sanchez | L' Europa deve sospendere immediatamente l' accordo di associazione con Israele – Il video

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, il presidente spagnolo Pedro Sanchez lancia un messaggio forte all'Europa: sospendere immediatamente l'accordo di associazione con Israele. Un appello che mette in discussione il ruolo della politica europea e i valori condivisi, chiedendo azioni decise per rispondere alle violazioni evidenziate. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta? Scopriamo insieme i dettagli di questa importante dichiarazione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “Penso che sia più che evidente che Israele stia violando l'articolo 2, e quindi ciò che sosterrò oggi al Consiglio europeo è che l'Europa deve sospendere l'accordo di associazione con Israele, e deve farlo immediatamente.”. Così ilPresidente spagnolo Pedro Sanchez a margine del Consiglio europeo Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

