San Siro sul vincolo sul secondo anello anche il ministro Giuli prende tempo | Verificherò con gli uffici

Il futuro di San Siro resta avvolto da un alone di incertezza, con il ministero della Cultura che ancora non fornisce risposte definitive sul vincolo storico-relazionale sul secondo anello dello stadio. La questione, sollevata anche dal ministro Giuli durante il question time al Senato, mette in luce quanto sia complesso sciogliere il nodo di una delle icone sportive e culturali di Milano. La strada verso una soluzione definitiva sembra ancora lunga e incerta.

Quando scatta (oppure è già scattato) il vincolo storico-relazionale sul secondo anello dello stadio di San Siro? Nessuno lo sa. Nemmeno il ministero della Cultura. Ad ammetterlo, ieri, lo stesso Alessandro Giuli, rispondendo al question time al Senato all'interrogazione della 5 Stelle, Elena Sironi. Il nodo del vincolo su San Siro. Giuli era chiamato a sciogliere uno dei nodi centrali della vendita del Meazza a Milan e Inter: per il Comune di Milano, il vincolo scatterà solo il 10 novembre 2025, a 70 anni cioè dalla data contenuta nell'unico documento che Palazzo Marino è riuscito a ritrovare nei propri archivi, un verbale di collaudo provvisorio.

