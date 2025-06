San Siro | cambia il sistema di accesso per i disabili alle partite di Inter e Milan

San Siro rivoluziona l'accesso ai disabili, rendendo più semplice e dignitoso partecipare alle emozioni del calcio. Ora, grazie a un innovativo sistema condiviso tra Milan, Inter e il Comune di Milano, tutti possono entrare nello stadio senza lunghe richieste o procedure complicate, vivendo appieno lo spirito dello sport. Questa novità segna un importante passo avanti nell’inclusione, garantendo a ogni tifoso il diritto di vivere la passione senza barriere.

Milano, 26 giugno 2025 – Normalità vuol dire anche poter acquistare un biglietto o un abbonamento per lo stadio di San Siro come fanno tutti. Senza dover, ogni volta, fare richiesta per ottenere un posto gratis per entrare nella Scala del calcio. I disabili chiedevano da tempo un cambio di metodo per ottenere l'accesso al Meazza e finalmente l'hanno ottenuto, grazie a un accordo tra Milan e Inter, i gestori dell'impianto, e il Comune, il proprietario. I due club, ieri mattina, in una nota, spiegano che "a partire dalla prossima stagione, dunque, verrà adottato un nuovo modello di accesso che prevede il superamento dell'attuale sistema di assegnazione gratuita dei titoli di ingresso, basato su richiesta.

