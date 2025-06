San Pietro in festa | musica dal vivo e gastronomia nella parrocchia di Sampierdicanne a Chiavari

Vivi un’atmosfera unica alla San Pietro in Festa, l’appuntamento imperdibile di Sampierdicanne a Chiavari! Sabato 28 giugno, dalle 19:30, al campo dell’Agricola di via dei Lertora 26, lasciati travolgere dalla musica dal vivo e delizia il palato con specialità gastronomiche come testaroli, cuculli e minestrone. Un’occasione per condividere momenti di allegria e tradizione con tutta la comunità, rendendo questa serata indimenticabile.

San Pietro in festa è l’iniziativa gastronomica e musicale promossa dalla parrocchia di Sampierdicanne a Chiavari. L’evento è previsto sabato 28 giugno, dalle 19:30, al campo dell’Agricola di via dei Lertora 26. Musica live e tante specialità gastronomiche come testaroli, cuculli, minestrone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

