San Giovanni Valdarno ospita la prima edizione di ValdarnoComics

Preparati a vivere un weekend di emozioni e creatività nel cuore di San Giovanni Valdarno! La prima edizione di ValdarnoComics, il nuovo appuntamento dedicato a fumetti, musica e giochi da tavolo, trasformerà il centro storico in un vivace palcoscenico di divertimento. Sabato 5 e domenica 6 luglio, esplora, sfida e lasciati sorprendere: un evento imperdibile per appassionati e famiglie. Non perdere l’occasione di partecipare a questa festa unica nel suo genere!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Il centro storico di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere la prima edizione di ValdarnoComics – fumetti, musica e giochi da tavolo, in programma sabato 5 e domenica 6 luglio. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco San Giovanni Valdarno “Roberto Costagli”, da Ottava Brigata e dall’associazione Cronache di Ruolo, si svolgerà con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. “Siamo lieti – dichiara l’assessore alla cultura di San Giovanni Valdarno Fabio Franchi – di presentare la prima edizione di ValdarnoComics, un evento dedicato al mondo del fumetto, della musica, dei giochi da tavolo, del cosplay, dei manga, delle spade laser e dello street food. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno ospita la prima edizione di ValdarnoComics

