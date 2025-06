San Giorgio la Molara | Consiglio Comunale convocato d’urgenza dal Sindaco ma disertato dalla stessa maggioranza

In un clima di crescente disillusione, il recente Consiglio Comunale di San Giorgio la Molara, convocato d’urgenza dal sindaco, si è svelato come un episodio emblematico di disorganizzazione e mancanza di rispetto istituzionale. La maggioranza, infatti, ha disertato l’appuntamento, lasciando la comunità senza risposte concrete. Un episodio che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’impegno dell’amministrazione verso i cittadini. Ecco cosa è successo davvero…

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del gruppo consiliare Terre di Lavoro di San Giorgio la Molara: “Ancora una volta l’Amministrazione guidata dal Sindaco Nicola De Vizio dimostra totale disorganizzazione e mancanza di rispetto verso le istituzioni democratiche e, soprattutto, verso i cittadini di San Giorgio la Molara. Il Consiglio Comunale convocato in via d’urgenza per il 26 giugno alle ore 19:30, con all’ordine del giorno temi di assoluta rilevanza – tra cui una variazione di bilancio di circa 2 milioni di euro e il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da due sentenze esecutive per € 710. 🔗 Leggi su Anteprima24.it