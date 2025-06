Samuel torna con Maree | il nuovo album solista in uscita il 27 giugno 2025

Il 27 giugno 2025 segna un nuovo capitolo nella carriera di Samuel, voce indimenticabile dei Subsonica, con l’uscita del suo attesissimo album solista “Maree”. Disponibile in digitale su tutte le piattaforme e in pre-order anche nel raffinato vinile light blue, il disco rappresenta un viaggio emotivo e sonoro che promette di conquistare fan e appassionati. Un’anticipazione imperdibile di una collaborazione artistica che avrà ripercussioni durature nel panorama musicale.

Disponibile in digitale su tutte le piattaforme – Pre-save e pre-order LP vinile light blue già attivi Il 27 giugno 2025 esce ufficialmente "Maree", il nuovo album solista di Samuel, voce dei Subsonica, pubblicato da Asian Fake Sony Music Italy. Il disco è già disponibile al pre-save su Spotify e in pre-order in vinile azzurro per i fan e i collezionisti. Con questo progetto, Samuel inaugura una nuova fase della sua carriera in collaborazione con l'etichetta indipendente Asian Fake, proponendo un album di elettronica d'autore capace di fondere club culture, cantautorato esistenziale e sonorità visionarie.

