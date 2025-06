Samuel il racconto track by track dell’album Maree e le date del tour

Scopri il viaggio sonoro di Samuel con il racconto track by track del suo nuovo album, Maree, in uscita venerdì 27 giugno. Un’opera elettronica e visionaria che segna un capitolo inedito nella sua carriera solista. Ti guideremo attraverso le dieci tracce e sveleremo le date del tour, tra live e dj set, per vivere l’esperienza dal vivo e immergerti completamente in questa onda musicale unica.

Il racconto delle dieci tracce di Maree, nuovo album di Samuel che porterà dal vivo con dei live e dei dj set, il calendario. È in uscita venerdì 27 giugno su tutte le piattaforme digitali Maree, il nuovo album di Samuel. Il disco, in pubblicazione per Asian FakeSony Music Entertainment Italy, è disponibile in pre-save e in pre-order LP Light Blue Vinyl. Elettronico e visionario, Maree segna un nuovo capitolo solista per l’artista, per la prima volta affiancato dall’etichetta indipendente Asian Fake. L’album è un’onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche, dove la cassa dritta si fonde con paesaggi sonori dilatati e una scrittura lirica potente e poetica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Samuel, il racconto track by track dell’album Maree e le date del tour

In questa notizia si parla di: track - samuel - album - maree

Translate postIl clubbing, il declino del capitalismo e... una "Preghiera". Samuel presenta il nuovo album "Maree": un'onda sonora che alterna slanci clubbing e introspezioni malinconiche. Leggi l'articolo completo su http://AllMusicItalia.it #Maree #Samuel http Vai su X

#Samuel annuncia Maree, il suo nuovo album in uscita il prossimo venerdì 27 giugno per Asian Fake/Sony Music Entertainment Italy. Il disco è da ora disponibile in pre-save e in pre-order LP Light Blue Vinyl. Elettronico e visionario, Maree segna un nuovo ca Vai su Facebook

Samuel, il racconto track by track dell’album Maree e le date del tour; Samuel presenta Maree: Il capitalismo ha fallito, rendendoci più tristi e più soli; Samuel dei Subsonica: «La gente ha bisogno di incontrarsi e ballare, anche se le discoteche non ci sono più».

Samuel, l'album Maree: "Alzarsi ogni mattina è tenere viva la speranza" - Il frontman dei Subsonica pubblica il suo terzo progetto da solista, canzoni cupe, su un tappeto elettronico d’autore, che però non cancellano la speranza. Segnala tg24.sky.it

Intervista – SAMUEL: in “Maree” il ritmo è centrale - Con Maree, Samuel torna alle radici della musica elettronica con un disco che fonde ritmo e parola, evocando un equilibrio raro tra corpo e pensiero ... Da newsic.it