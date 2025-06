Samsung Trend Radar per italiani tempo libero lusso da pianificare

Gli italiani stanno ridefinendo il proprio tempo libero, con il 46% che ne dispone di più rispetto a dieci anni fa, ma molti si trovano a dover bilanciare responsabilità familiari e lavorative. In questo scenario di evoluzione, Samsung Trend Radar si propone come alleato per pianificare momenti di lusso e relax, offrendo soluzioni innovative che trasformano ogni istante di svago in un’esperienza esclusiva. Scopri come valorizzare il tuo tempo libero con Samsung.

(Adnkronos) – Il 46% degli italiani ha più tempo libero rispetto a dieci anni fa. Il 55% di coloro che dichiarano invece di averne meno, sostiene di dedicare il poco tempo libero che rimane ad altri doveri come la cura di figli o familiari mentre il 33% viene assorbito da responsabilità lavorative crescenti. È quanto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: tempo - libero - italiani - samsung

Percorsi sul mare, aree per il tempo libero e lo sport: come sta cambiando la costa nord di Bari - La zona costiera nord di Bari si distingue per la sua ricca varietà di quartieri, ognuno con una propria identità.

Samsung Trend Radar, per italiani tempo libero lusso da pianificare; Ramy, Fares condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza; Expo Osaka, Mecenero (CDI): “Medicina personalizzata riduce costi del sistema sanitario”.

Samsung Trend Radar, per italiani tempo libero lusso da pianificare - Il 55% di coloro che dichiarano invece di averne meno, sostiene di dedicare il poco tempo libero che rimane ad altri d ... Riporta msn.com

Gli italiani e il tempo libero: 46% ha più tempo ma lo gestisce tra impegni e doveri familiari - Un’indagine di Samsung e Toluna rivela come gli italiani gestiscono il tempo libero tra impegni familiari e lavorativi, cercando relax programmato e affidandosi all’intelligenza artificiale per miglio ... Secondo gaeta.it