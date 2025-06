Sampdoria inizia la rivoluzione | Manfredi a Bogliasco tagli in dirigenza

a cambiare volto alla società. Con Manfredi a Bogliasco e i nuovi tagli in dirigenza, la Sampdoria si prepara a scrivere un nuovo capitolo di rinascita e speranza, puntando a ritrovare la gloria perduta e a risollevare le sorti di un club che merita di tornare grande.

La disgraziata stagione vissuta dalla Sampdoria in Serie B, la peggiore nella storia del club blucerchiato sotto ogni punto di vista, è destinata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Sampdoria, si dimettono Messina e Molango: inizia la ricostruzione, ecco chi potrebbe essere il dg - Dopo la sorprendente salvezza in Serie B, la Sampdoria si prepara a voltare pagina: dimissioni di Messina e Molango segnano l'inizio di una nuova era.

Sampdoria, inizia la rivoluzione di Matteo Manfredi: settore giovanile, allenatore e budget per il mercato. Il programma - Matteo Manfredi è atteso a Bogliasco per due giorni di incontri: settore giovanile, budget e allenatore, si decide il futuro della Sampdoria Matteo Manfredi ... Come scrive clubdoria46.it