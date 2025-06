Sampdoria ciao Niang | da uomo di punta a escluso nei playout lascerà Genova

M’Baye Niang, protagonista di una stagione altalenante, ha attraversato alti e bassi nella Sampdoria, lasciando il segno con le sue prestazioni. Ora, dopo essere stato escluso dai playout, il suo futuro a Genova appare incerto. La sua avventura blucerchiata si avvia verso una svolta, mentre i tifosi si chiedono quale sarà il prossimo capitolo di questa vicenda calcistica.

Juve Stabia-Sampdoria 0-0, pagelle: Niang si divora il goal dei playout - La Sampdoria chiude la sua avventura in Serie B con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia.

Prima gioia Niang, si rivede l’Uomo Cragno: la sampdoria batte il Modena - Novanta minuti per confermarsi, trovare un uno – due (di vittorie) che alla Sampdoria mancava dallo scorso aprile. Secondo gianlucadimarzio.com