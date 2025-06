Samp | si avvicina De Rossi ma attenzione a Vanoli

La prima vera prova di maturità si avvicina in fretta: Sampdoria e De Rossi sono pronti a sfidare Vanoli, con la posta in gioco che non potrebbe essere più alta. Dopo un'estate di incertezze e speranze, il tempo per dimostrare il proprio valore è ormai arrivato. La prossima partita sarà decisiva: chi salirà alla ribalta e chi dovrà affrontare il duro cammino della ricostruzione? A questo punto, nulla è scritto, ma l’attenzione è tutta sulla sfida che si gioca sul campo.

Genova, 26 giugno 2025 – Poco più di un mese fa, la Sampdoria sembrava destinata alla Serie C: il pareggio contro la Juve Stabia al Menti non era bastato per evitare la retrocessione diretta e la squadra blucerchiata sarebbe dovuta ripartire dalla terza serie. Poi, però, è scoppiato il “caso Brescia”, che ha ridato un'ultima opportunità a Coda e compagni. A quel punto, la Sampdoria aveva un'altra chance, ma non avrebbe potuto sbagliare. La prima gara dei playout contro la Salernitana, giocata al Ferraris, ha subito messo la Sampdoria in una posizione di vantaggio: al 39' ha aperto le marcature Meulensteen, con Curto che ha chiuso i giochi all'86'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Samp: si avvicina De Rossi, ma attenzione a Vanoli

In questa notizia si parla di: samp - avvicina - rossi - attenzione

La Sampdoria vince 2-0 il play out di andata contro la Salernitana e mette un piede nella prossima Serie B? Ma è inevitabilmente polemica per tutto ciò che ha portato a questa partita e, potenzialmente, alla salvezza dei blucerchiati Cosa ne pensate Vai su Facebook

Samp: si avvicina De Rossi, ma attenzione a Vanoli; GazzSport - Panchina Samp: in lizza anche Foti e Silvio Baldini. Reggiana su Bertagnoli e Corona. Catanzaro, in arrivo Marietta. Avellino: Bettella.

De Rossi-Sampdoria, un nuovo club di Serie B insidia i blucerchiati: può succedere nei prossimi giorni! Ecco l’ultima novità - Sampdoria, un club di Serie B starebbe insidiando i blucerchiati per arrivare all’ex capitano della Roma: i dettagli La Sampdoria potrebbe veder complicarsi la strada verso l’ingaggio di Dani ... sampnews24.com scrive

Sampdoria, si è conclusa l’avventura di Berenszynski con la maglia blucerchiata? Ecco cosa filtra - Sampdoria, sembra giunta ai titoli di coda la permanenza del difensore polacco a Genova: la situazione La sessione di mercato estiva si preannuncia cruciale per la Sampdoria, impegnata nella costruzio ... Lo riporta informazione.it