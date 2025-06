Salza Irpina accende i bracieri | torna la Festa del Maialino allo Spiedo

Preparati a vivere una serata all’insegna del gusto e della tradizione! Salza Irpina accende i bracieri e torna con la tanto attesa Festa del Maialino allo Spiedo, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della convivialità. Sabato 28 giugno 2025, dalle 19.30 in Piazza Maria SS. delle Grazie, unisciti a noi per celebrare le radici e i sapori autentici della nostra terra, creando ricordi indimenticabili.

Sabato 28 giugno 2025, a partire dalle 19.30 in Piazza Maria SS. delle Grazie, l’appuntamento è con la Festa del Maialino allo Spiedo, un evento goloso e coinvolgente organizzato dal Comitato Festa Maria SS. delle Grazie 20242025, con il patrocinio del Comune e il sostegno dell’intera comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

