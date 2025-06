Salviamo Portonovo | Sì alle barriere sommerse e arretramento degli chalet

Salviamo Portonovo: un impegno condiviso tra cittadini, amministratori e operatori per proteggere questa meraviglia naturale dalla minaccia dell’erosione e del mare in agguato. Dopo le riflessioni di Aldo Roscioni e il sindaco Daniele Silvetti, il dibattito si infiamma con il coinvolgimento diretto di chi vive e lavora in questa splendida baia. È il momento di agire per preservare un patrimonio unico: la nostra costa meravigliosa.

Salvare Portonovo dal mare. Argomento emerso nel corso dell’intervista del Carlino ad Aldo Roscioni di lunedì scorso e proseguito ieri con le riflessioni del sindaco Daniele Silvetti, entrambi favorevoli allo studio di un progetto di difesa di quel tratto di costa. Il dibattito prosegue oggi con gli operatori della baia, coloro che più di altri sono in prima linea nell’affrontare i problemi legati alla costante erosione delle spiagge e ai danni causati dalle mareggiate. "Trovare una soluzione per la difesa della costa è fondamentale – afferma Marcello Nicolini dell’omonimo ristorante e presidente del consorzio La Baia – Ritengo comunque di enorme importanza l’arretramento delle strutture ricettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salviamo Portonovo: "Sì alle barriere sommerse e arretramento degli chalet"

