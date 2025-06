Salvatore Esposito | Pio mi ricorda Dzeko è pronto per restare all’Inter!

Salvatore Esposito, ospite su Sky Sport, ha condiviso con entusiasmo una notte indimenticabile: il primo gol di Pio con la maglia dell’Inter, durante il Mondiale per Club contro il River Plate. Un momento di pura emozione che ha unito famiglia e passione calcistica, ricordando il legame tra i due e il sogno di vedere Pio rimanere all’Inter. Un aspetto che fa sognare tutti gli appassionati, perché il talento si coltiva con amore e dedizione.

Salvatore Esposito, ospite su Sky Sport, ha raccontato con grande emozione la notte magica vissuta dalla sua famiglia, quando il fratello minore Pio ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Inter nella sfida del Mondiale per Club contro il River Plate. GRANDE EMOZIONE – Salvatore Esposito, centrocampista ex Inter oggi allo Spezia, visibilmente orgoglioso durante l'intervista in collegamento video su Sky, ha descritto il momento come "indescrivibile" e ha sottolineato il legame speciale che unisce i tre fratelli Esposito: «Stanotte abbiamo provato un'emozione indescrivibile, il gol di Pio ci riempie di orgoglio.

