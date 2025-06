Salvatore Esposito e la bellissima lettera ai fratelli Sebastiano e Francesco Pio | L’avete fatto davvero con quella maglia con cui siete cresciuti e siete diventati uomini – FOTO

Salvatore Esposito, noto attore e fratello maggiore dei calciatori dell’Inter Sebastiano e Francesco Pio, ha emozionato i suoi follower con una toccante lettera pubblicata su Instagram. Un messaggio di amore fraterno che celebra il percorso di crescita, con riferimenti sinceri alla maglia con cui sono diventati uomini. Una testimonianza di legame indissolubile e affetto profondo, che ci ricorda quanto il vero valore sia nel sostegno reciproco.

Salvatore Esposito e la bellissima lettera ai fratelli Sebastiano e Francesco Pio: «L’avete fatto davvero, con quella maglia con cui.» – FOTO. Con una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram, Salvatore Esposito, fratello maggiore dei due calciatori dell’ Inter, Sebastiano e Francesco Pio, ha voluto mandare loro un messaggio di puro amore fraterno. Nella notte di ieri il protagonista è stato il più piccolo di loro, Francesco Pio, che ha trovato la sua prima rete con la maglia nerazzurra nella delicata sfida contro il River Plate nel Mondiale per Club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreespo6) LA LETTERA – « Sono cose che non potete capire, non si possono spiegare! L’hai fatto davvero, l’avete fatto davvero, li voi due in America insieme . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Salvatore Esposito e la bellissima lettera ai fratelli Sebastiano e Francesco Pio: «L’avete fatto davvero, con quella maglia con cui siete cresciuti e siete diventati uomini» – FOTO

In questa notizia si parla di: esposito - lettera - sebastiano - francesco

Centro autismo, lettera aperta di Esposito (Mid) al Sindaco - In questa lettera aperta, Giovanni Esposito, coordinatore regionale del M.I.D., si rivolge al sindaco di Avellino, Laura Nargi, per sollecitare un’attenzione maggiore verso le necessità delle persone con autismo.

“Un mostro ha ucciso la mia unica figlia. Nessun perdono, voglio giustizia. Fine pena mai.” Con queste parole durissime Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, ha reagito alla notizia della lettera scritta da Alessio Tucci, il 19enne reo confesso del fem Vai su Facebook

Esposito, il post commovente di Sebastiano: “Fiero di te. Con i tuoi muscoli e…”; Pedullà: “Fiorentina su Esposito, ma non Francesco Pio. Piace Sebastiano”; GdS - 'Derby' tra fratelli Esposito: scenari opposti per Sebastiano e Pio. Le idee dell'Inter.

Francesco Pio Esposito titolare: età, altezza, carriera, fidanzata, fratelli e futuro. Chi è l'attaccante dell'Inter al Mondiale per club - Dopo la stagione magica in Serie B con lo Spezia, Pio Esposito ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter al Mondiale per Club, nel match contro i giapponesi dell'Urawa Red ... Segnala ilmessaggero.it

Francesco Esposito-Inter: dopo Salvatore e Sebastiano il terzo fratello fa tripletta - Corriere della Sera - Francesco Pio, attaccante della Primavera nerazzurra, è il terzo dei tre fratelli Esposito, dopo Salvatore (dello Spezia, ma in prestito alla Spal) e Sebastiano (dell’Inter, ma in prestito al Bari) ... corriere.it scrive